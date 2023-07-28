Москва, 28 июля, 2023, 22:53 — ИА Регнум. 27 июля на площадке Проектного офиса развития Арктики состоялось заседание дискуссионного клуба ПОРА «Этнологическая экспертиза с целью устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера — практика, проблемы и перспективы дальнейшего развития». Модератором дискуссии был координатор экспертного совета ПОРА Александр Воротников.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Этнологическая экспертиза сегодня очень важна. Развитие Арктической зоны происходит уверенными темпами, несмотря на санкционные ограничения и геополитическую обстановку. Мы видим, что растёт грузопоток по Северному морскому пути, что развиваются новые проекты», — заявил председатель правления ПОРА Николай Доронин. Однако это имеет и обратную сторону: нагрузка на природные экосистемы возрастает, и вопросы регулирования проблем в традиционном природопользовании и взаимодействии с коренными народами Севера становятся острыми, добавил он.

На сегодняшний день наибольшая практика применения этнологической экспертизы наработана в Республике Саха (Якутия), где действует региональный закон о такой экспертизе. «За 13 лет в республике проведено 52 этнологические экспертизы, и на данный момент в работе ещё восемь проектов. Они касаются таких объектов, как газпровод «Сила Сибири» и космодром «Восточный», — рассказала Яна Борисова, руководитель отдела по делам народов Севера, правовой и этнологической экспертизы регионального Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера.

Эксперты сошлись на том, что такие исследования необходимы, но их должный правовой статус, методология, ожидаемые результаты остаются предметом споров, из-за чего на сегодняшний день так и не принят федеральный закон об этнологической экспертизе.

«Мы попадём в очень нехорошую ситуацию, если мы сейчас на государственном уровне не примем серьёзные меры по стандартизации взаимоотношений. Это тот самый процесс, который позволит регулировать внутри страны взаимоотношения недропользователей, коренных малочисленных народов и вообще людей, традиционно проживающих на территориях [промышленного освоения], властей», — считает сенатор от Республики Коми Елена Шумилова.

По словам советника руководителя Федерального агентства по делам национальностей Сергея Тимошкова, разница подходов к тому, что такое ущерб традиционной среде обитания коренных малочисленных народов Севера и как его оценивать, будет и дальше тормозить внедрение государственного механизма этноэкспертизы. А значит, пока это в первую очередь забота бизнеса и общественных организаций. «Неправительственная экспертиза всё равно должна быть. Здесь очень важный вопрос относительно признания тех оценок и рекомендаций, которые могут быть достигнуты в рамках государственной экспертизы», — считает он. Он добавил, что в любом случае возникнет необходимость в независимой верификации с привлечением экспертов, общественников.

Василий Захаров, главный менеджер департамента федеральных и региональных программ ПАО «Норникель», рассказал об опыте проведения этнологической экспертизы на Кольском полуострове. В этом регионе она проходит в связи с планирующейся разработкой Колмозерского месторождения лития. На основании этнологической экспертизы — мероприятий должной осмотрительности — вырабатывается план взаимодействия компании с коренными народами. План будет включать три составляющих: снижение возможного воздействия объекта на предпроектной стадии, компенсацию ущерба и мероприятия в области устойчивого развития. По итогам этноэкспертизы планируется процедура получения от жителей района свободного предварительного осознанного согласия на реализацию проекта, поделился планами Захаров.

Подводя итоги дискуссии, Александр Воротников подчеркнул, что этнологическая экспертиза становится реальным инструментом социально-экономического развития. «В результате в такой экспертизе заинтересованы как компании, так и население, живущее на затронутых их деятельностью территориях», — отметил он. Заинтересованность основана как на фокусе на устойчивом развитии, так и на повышении ESG-рейтинга компаний, которое позволит бизнесу успешно работать и продавать свою продукцию за рубежом. «Это напрямую связано с ростом доходов населения и территорий. И конечно, этнологическая экспертиза невозможна без этнологического мониторинга», — заключил он.

Проектный офис развития Арктики является оператором этнологической экспертизы на Кольском полуострове и, помимо этого, организует разработку сводной методологии неправительственной этнологической экспертизы. В 2020 году ПОРА выступил оператором этноэкспертизы на Таймыре.