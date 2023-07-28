Вашингтон, 28 июля, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Заявление в связи с ударом ВСУ по Таганрогу сделал 28 июля в Белом доме координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби на регулярном онлайн-брифинге для журналистов.

Таганрогская Правда/ТАСС

В связи с обстрелом Таганрога украинской армией Кирби от лица администрации Белого дома заявил, что США не поощряют нанесение Киевом ударов по территории России.

«Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им», — указал Джон Кирби.

Кроме того, Кирби задал вопрос украинцам, является ли ракетный обстрел Таганрога частью их активизировавшегося контрнаступления.

Ранее ИА Регнум сообщало, что взрыв в центре Таганрога прогремел днём 28 июля. Сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей, также повреждения получили близлежащие постройки, выбило рамы в окнах и балконах трёхэтажного жилого дома. Минобороны России назвало случившееся очередным терактом киевских властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ракетную атаку киевского режима на Таганрог, заявил, что Украина использует излюбленную тактику ударов по гражданским объектам. Он отметил, что система ПВО сработала штатно, что позволило избежать более катастрофических последствий.