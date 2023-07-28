Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Россия выступает за то, чтобы обеспечить суверенитет Ливии. Об этом заявил 28 июля президент Владимир Путин на встрече с главой президентского совета африканской республики Мухаммедом аль-Менфи в Санкт-Петербурге.

Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин и председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи

«Россия намерена и далее содействовать в продвижении на ключевых треках урегулирования на основе обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности ливийского государства», — сказал российский лидер.

Путин также предложил представителю Ливии согласовать вывод иностранных войск с территории этой страны. Ранее аль-Менфи, выступая на саммите Россия — Африка, призвал Россию помочь в выводе иностранного контингента с ливийской территории.

Как сообщало ИА Регнум, Путин, выступая на саммите в Санкт-Петербурге, заявил, что очень важно, чтобы в Ливии наступило национальное единство. Он отметил, что в Москве понимают, насколько сложен этот процесс, но Россия будет способствовать ему.

В 2011 году Ливия перестала быть единым государством, когда свергли лидера республики Муаммара Каддафи. В последние годы в этой стране происходит противостояние между Правительством национального согласия в Триполи и властями восточной части страны, которую контролирует Ливийская национальная армия.