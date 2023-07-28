Киев, 28 июля, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Правительство Украины согласовало увольнение с поста заместителя министра обороны Александра Полищука. Об этом 28 июля сообщил в Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

(сс) Министерство обороны Украины Александр Полищук

«Уволен: Полищук Александр Николаевич с должности заместителя министра обороны Украины», — написал он.

Мельничук также сообщил, что тем же решением правительство уволило Татьяну Емельянову, занимавшую пост первого зампреда Государственной архивной службы.

Полищук является генерал-майором запаса. Он был заместителем главы минобороны с октября 2019 года. В июне 2023 года вышел указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Полищука послом в Индии.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля в отставку ушёл министр культуры Украины Александр Ткаченко. До этого он заявил, что планирует потратить из бюджета $10 млн на съёмки фильмов и сериалов. После этого Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю заменить главу Минкульта.

В январе 2023 года с поста замминистра обороны Украины ушёл Вячеслав Шаповалов. Он подал в отставку после скандала. Украинские СМИ сообщили, что он организовал закупку продуктов питания для ВСУ втрое дороже, чем продают в магазинах.