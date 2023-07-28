Самара, 28 июля, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил 28 июля, что после взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«По факту взрыва на территории КНПЗ возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия)», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, на территории НПЗ в Самаре сработало взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал, не произошло значительных разрушений. Впоследствии Хинштейн сообщил о задержании в Оренбургской области виновника преступления. Злоумышленником оказался работник завода, приехавший в Россию с Украины. После взрыва он собирался выехать за границу.

Позднее представитель компании «Роснефть» сообщил, что взрыв на НПЗ произошёл в отдельном нерабочем здании. Он добавил, что на заводе проходит плановый ремонт, который продолжат в соответствии с графиком. В компании также сообщили, что служба безопасности задержала предполагаемого виновника происшествия.