Рим, 28 июля, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сезон 2023/24. Как стало известно 28 июля, первая палата комитета финансового контроля по деятельности клубов (СFCB) УЕФА приняла соответствующее решение.

EPA/ALESSANDRO DI MARCO/ТАСС

Как сообщили в пресс-службе УЕФА, палата пришла к выводу, что команда нарушила правила лицензирования и финансового фейр-плей. Также клуб обязали выплатить взнос в размере €10 млн.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года с «Ювентуса» сняли 15 очков после возобновления судебных заседаний по делу о финансовых махинациях в клубе. Команду наказали ограничениями на футбольную деятельность для 11 сотрудников на срок от 8 до 30 месяцев. Самые жёсткие ограничения предусмотрены для экс-директора Фабио Паратичи, бывшего исполнительного директора Маурицио Арривабене и занимавшего должность президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Клуб впоследствии объявил, что не станет оспаривать вынесенное решение и готов принять его. Отказ от подачи жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS) будет автоматически означать согласие с заключением УЕФА о нарушениях. Отмечается, что благодаря этому клуб практически сведёт на нет риск сохранения штрафных санкций на сезон 2024/25.