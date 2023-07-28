Москва, 28 июля, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Правительство России 28 июля утвердило новый порядок формирования и направления повесток о призыве на военную службу в России. В частности, они касаются

Донат Сорокин/ТАСС

«Поправки предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников и определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», — говорится в сообщении.

Так, по новым правилам постановка и снятие с воинского учёта, а также внесение изменений в документы может проводиться без личной явки гражданина в военкомат, в процессе внесения данных в реестр воинского учёта. Достоверность и актуальность сведений обеспечивают Федеральная налоговая служба, Министерство цифрового развития, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, министерства спорта и сельского хозяйства, служба исполнения наказаний, пенсионный фонд, оперировать перечнем будет Министерство обороны страны.

«Граждане смогут вносить изменения в сведения о себе, размещённые в реестре. Для этого потребуется направить обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично», — пояснили в кабмине.

Отмечается, что извещения будут размещаться в электронном реестре повесток. Поправки предусмотрели три способа направления документа — бумажная повестка, вручаемая лично, бумажная, направленная по почте, и в электронной форме. О направлении повестки любым из этих способов, в том числе для уточнения сведений реестра воинского учета, россиян будут оповещать уведомлением на портале госуслуг.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации сообщил, что россиян, достигших 27-летия в 2023 году, не будут призывать на срочную службу в 2024 году, несмотря на новый закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Военный уточнил, что соответствующую директиву Генштаб ВС России направит военкоматам в ближайшее время. Как пояснил Панков, россиян, которых зачислят в запас по 31 декабря 2023 года в связи с достижением предельного возраста призыва 27 лет, не призовут на службу с 1 января 2024 года.