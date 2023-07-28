Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после украинской ракетной атаки по Таганрогу в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа в Telegram-канале.

Таганрогская Правда/ТАСС

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

По данным СК, 28 июля ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Таганрога с помощью ракеты, обладающей высокие поражающие свойства. Тип ракеты пока не установили. От взрыва пострадали 13 мирных жителей, кроме того ряд домов и административных зданий получили повреждения.

Следователи выясняют подробности теракта и устанавливают, как подразделения ВСУ и конкретные лица причастны к нему.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили о взрыве в Таганроге. Он отметил, что от обстрела никто не погиб.

Минобороны расценило удар по Таганрогу как теракт. В министерстве сообщили, что российские средства ПВО сбили ракету, на территорию города упали обломки. ВСУ использовали ракету зенитного комплекса С-200, переоборудованную под ударный вариант.

Взрыв в Таганроге прогремел возле кафе «Чехов сад» в Лермонтовском переулке. О нём сообщили очевидцы, они опубликовали видео с место происшествия.