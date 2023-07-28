Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Участники саммита Россия — Африка, проходящего в Санкт-Петербурге, приняли ряд деклараций по экономическому сотрудничеству, в том числе по переходе в расчётах по коммерческим сделкам на национальные валюты. Об этом 28 июля сообщил президент Владимир Путин, выступая на саммите.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он сообщил, что Россия и страны Африки приняли план масштабный план действий до 2026 года, поставили цели нарастить взаимную торговлю

«Идёт речь и том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчётах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль», — сказал Путин.

Президент добавил, что на саммите договорились устранять торговые барьеры, в том числе в отношениях между Евразийским экономическим союзом и Африканским союзом. Россия также планирует увеличить экспорт в Африку промышленной продукции, в том числе оборудование, автомобили, химикаты и удобрения. Кроме того, российская сторона продолжит поставлять африканским странам продовольствие, в том числе на безвозмездной основе.

Как сообщало ИА Регнум, двухдневный саммит Россия — Африка начался в Санкт-Петербурге 27 июля. В течение 28 июля Путин провёл две пленарные сессии с главами делегаций африканских стран.

Президент, выступая на саммите подчеркнул, что Россия стремится развивать партнёрские отношения континентом и каждой его страной по отдельности. Он также призвал бороться с монополиями в Африке, которые там сохранили бывшие колонисты.