Москва, 28 июля, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области со стороны Украины, сообщил 28 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Тelegram-канал губернатора Ростовской области

В комментарии «Известиям» он также прокомментировал атаку.

«Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам.

«В этом вся сущность киевского режима», — добавил представитель Кремля.

Он выразил уверенность, что на Западе оставят без внимания очередную террористическую атаку со стороны Киева.

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Как сообщало ИА Регнум, 28 июля около ресторана «Чехов сад» в центре Таганрога прогремел взрыв.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей — разрушены стена и кровля. Пострадали 14 человек, семерых госпитализировали, остальным помощь оказали амбулаторно. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Минобороны назвало случившееся очередным терактом киевских властей. В ведомстве сообщили о срабатывании над территорией Ростовской области ПВО по двум ракетам. Позже министерство обороны подтвердило перехват ещё одной украинской ракеты в регионе.