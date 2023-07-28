Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил 28 июля о запуске программы помощи странам Африки в сфере здравоохранения объёмом 1,2 млрд рублей.

Miro May/picture alliance/Global Look Press

«Запускается масштабная программа помощи странам Африки по борьбе с инфекциями до 2026 года общей стоимостью 1,2 млрд рублей», — сказал Путин журналистам по итогам саммита Россия — Африка.

В принятой по итогам мероприятия декларации говорится об укреплении национальных систем здравоохранения и повышении их надежности и устойчивости в борьбе с эпидемиями, пандемиями и другими вызовами в сфере здравоохранения.

При этом план действий форума партнерства Россия — Африка на 2023–2026 годы предусматривает в том числе организацию визитов российских и африканских медиков в целях знакомства с национальными системами здравоохранения и обмена опытом, проведение стажировок для врачей из Африки, развитие сотрудничества в производстве лекарств, наращивание взаимодействия в сфере медтуризма, а также выстраивание партнерства в цифровизации здравоохранения.

На саммите Россия — Африка 27 июля Путин заявил, что потенциал Африканского контента очевиден всем, рост ВВП африканских стран превышает среднемировые. Глава государства уточнил, что Россия заинтересована в дальнейшем углублении связей с Африкой, и выразил уверенность в том, что российская сторона и африканские страны могут радикально увеличить товарооборот.

Второй саммит Россия — Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. В нём принимают участие 49 африканских стран, из них около половины представлены на самом высоком уровне. Мероприятие, как и ранее, проходит под девизом «За мир, безопасность и развитие».