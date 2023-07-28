Москва, 28 июля, 2023, 19:27 — ИА Регнум. В Кремле заявили о планах совместной работы Госдумы, Совфеда и панафриканского парламента. Соответствующий документ о партнёрстве России и Африки опубликовали 28 июля на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА Регнум Дом правительства России

В тексте отмечается, что двусторонне сотрудничество в области политики и безопасности распространяется в том числе на работу органов власти государств, в частности законодательных органов.

«Активизировать межпарламентское взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с Панафриканским парламентом», — говорится в тексте плана.

Помимо этого, раздел предусматривает ежегодное проведение международной парламентской конференции Россия — Африка и множество других пунктов о партнёрстве, включая вопросы упрощения условий поездок россиян и африканцев.

План партнёрства состоит из четырёх тематических разделов и в общей сложности 181 пункта по таким темам, как торговля и инвестиции, туризм, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и другим.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, российская сторона и страны Африки подтвердили позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства. Глава государства отметил, что по итогам саммита принята совместная декларация, а также план действий для расширения сотрудничества Москвы с континентом.

Так, президент подчеркнул, что стороны приняли решение запустить программу помощи странам Африки в сфере здравоохранения объёмом 1,2 млрд рублей. Также Россия и Африка будут сотрудничать в сфере производства лекарств. Кроме того, Россия продолжит поставлять в Африку зерно. Как на коммерческой основе, так и безвозмездно. Также будут приниматься меры для упрощения условий поездок граждан.