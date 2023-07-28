Москва, 28 июля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Россия и страны Африки подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства, сказал президент России Владимир Путин по итогам второго саммита Россия-Африка, завершившего свою работу 28 июля в Санкт-Петербурге.

Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин во время заявлений для СМИ в рамках второго саммита Россия – Африка

Глава государства отметил, что по итогам саммита была принята совместная декларация, а также план действий для расширения сотрудничества Москвы с африканским континентом.

В частности, подчеркнул президент России, было принято решение о запуске программы помощи странам Африки в сфере здравоохранения объёмом 1,2 млрд рублей. Россия и Африка будут сотрудничать в сфере производства лекарств.

«Российские компании открыты в передаче технологий в госуправлении и банковском секторе», — сообщил также президент.

Кроме того, Россия продолжит поставлять в Африку зерно. Как на коммерческой основе, так и безвозмездно. Также будут приниматься меры для упрощения условий поездок граждан.

Путин добавил, что РФ и страны Африки также намерены сотрудничать по линии министерств обороны, проводить совместные учения и тренинги.

В ходе пленарных заседаний, двухсторонних встреч, круглых столов и панельных сессий были обсуждены актуальные глобальные проблемы, вопросы мировой экономики и политики, продовольственной и энергетической безопасности.

«В целом же высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на саммите, уверен, что достигнутые результаты формируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия наших народов», — сказал Путин и поблагодарил участников саммита.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге.