Москва, 28 июля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Рекомендательные алгоритмы в Интернете из инструмента помощи стали механизмом влияния на сознание и подсознание человека, что уже противоречит нормам права, поэтому законодатели приняли решение о серьёзном регулировании рексервисов. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

Олег Елков/ТАСС

Ранее Совет Федерации одобрил закон о правилах применения рекомендательных алгоритмов в Интернете. Правки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Документ устанавливает обязательное информирование пользователей о применении таких алгоритмов. Согласно новым нормам, на сайтах должны быть размещены правила применения рексервисов, которые будут содержать в том числе описание процессов и методов сбора. Закон наделяет Роскомнадзор правом запрашивать у владельцев сайтов, нарушающих законодательство об использовании рекомендательных алгоритмов, информацию об их применении. Эти данные должны быть предоставлены в течение 10 дней. В случае нарушения норм Роскомнадзор будет требовать у операторов связи ограничение к доступу. Закон вступает в силу 1 октября 2023 года.

По словам Кирьянова, такой шаг законодателей абсолютно ожидаем и направлен на защиту прав пользователей сети Интернет.

«Смысл в том, чтобы сделать максимально прозрачными рекомендательные алгоритмы, которые из инструмента помощи пользователю стали механизмом влияния на сознание и на подсознание человека. Эти сайты формируют потребительские интересы, список товаров или услуг, которые выгодно рекламировать и продавать, а не те, которые действительно интересны человеку. Такое монополизированное положение со стороны IT-гигантов совершенно недопустимо и плохо влияет на общую конкурентную среду. Мы со своей стороны используем меры регулирования», — объяснил Кирьянов.

Как рассказал депутат, такой закон нужен, чтобы пользователи имели право и возможность отказаться или согласиться на демонстрацию предложений сайта, чтобы это было добровольное решение человека, а не навязывание владельца сайта. По мнению Кирьянова, действия компаний, которые используют эти алгоритмы, должны быть полностью прозрачны и понятны пользователю. Кроме того, депутат отметил, что закон продуман таким образом, чтобы не привести к полному исчезновению рексервисов, так как позволит лишь грамотно доработать рекламу.

Также поддержал новый закон о рекомендательных алгоритмах и юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев. Он отметил, что когда задействованы алгоритмы, то сайт получает и использует данные о конкретном пользователе — история взаимодействия с сервисом, параметры учётной записи и поведение на отдельных страницах.

«На основе анализа этих данных рекомендательные алгоритмы демонстрируют пользователю контент, который, по их мнению, наиболее соответствует интересам пользователя. При этом сам пользователь может быть и не хотел бы демонстрации его интересов и склонностей. Например, если пользователь у себя дома интересовался каким-нибудь специфическим контентом, а потом открывает тот же ресурс в публичном месте, он может попасть в неловкую ситуацию, если рекомендательный алгоритм начнет предлагать контент, основанный на истории просмотров пользователя, и тем самым сообщать всем вокруг, каким именно специфическим контентом интересуется пользователь», — рассказал Казанцев.

Поэтому, по словам эксперта, вполне обоснованно выглядит предложение законодателей урегулировать такую чувствительную тему.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 27 апреля прошёл XII Форум безопасного интернета, в ходе которого представители бизнеса, органов власти и общественных организаций обсудили вопросы формирования безопасного пространства в интернете, тему защиты жителей России от деструктивного и лживого контента в Сети. Так, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила о необходимости вырабатывать новые подходы к решению проблемы распространения деструктивного контента в Сети.