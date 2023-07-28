Москва, 28 июля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам второго саммита Россия-Африка стороны приняли совместную декларацию. Российский лидер высоко оценил итоги саммита, а также отметил, что был принят план действий форума «Россия-Африка» и ряд других документов.

Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

На полях форума и саммита был утвержден целый ряд соглашений, контрактов и других документов, касающихся различных областей сотрудничества России с африканскими странами.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

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