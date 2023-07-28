Москва, 28 июля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры на обстрел Таганрога и атаку беспилотников на Москову, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Правительство Ростовской области

«Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели», — говорится в сообщении.

Захарова призвала международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов.

В министерстве уточнили, что 28 июля Киев совершил очередную террористическую атаку, обстреляв жилую инфраструктуру города Таганрог зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Российские системы ПВО смогли обнаружить и перехватить ракету. Её обломки упали на территории города.

Также Захарова уточнила, что попытка террористической атаки имела место 28 июля на территории Московской области, где средствами ПВО обезвредили беспилотный летательный аппарат.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в центре Таганрога прогремел взрыв. ЧП произошло около ресторана «Чехов Сад» в Таганроге.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей — разрушены стена и кровля. Пострадали 15 человек, девять госпитализировали.

Минобороны назвало случившееся очередным терактом Киева. В ведомстве сообщили о срабатывании над территорией Ростовской области ПВО по двум ракетам. Позже министерство обороны подтвердило перехват ещё одной украинской ракеты в Ростовской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 28 июля о попытке атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Он уточнил, что пострадавших в результате атаки беспилотника нет, разрушений удалось избежать.