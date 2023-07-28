Осло, 28 июля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Наблюдающиеся в южной части Европы аномально высокие значения температуры воздуха стали причиной туристического бума в Норвегии. Об этом 28 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков норвежского статистического управления.

Zuma/TASS Осло. Норвегия

Уточняется, что в июне в Норвегию приехали 1,62 млн туристов со всего мира, что стало самым большим количеством с 2010 года, при этом в мае в гостиницах страны забронировали отдых с ночевкой 751,3 тысячи иностранных туристов.

Общее количество туристов в стране по итогам июня стало самым большим для этого месяца за всю историю.

Отмечается, что слабевший в нынешнем году курс норвежской кроны привел к тому, что жизнь в Норвегии перестала быть такой же дорогой, как ранее, что вылилось в наплыв туристов из Германии, Нидерландов и США, которые оказались лидерами по числу поездок в скандинавскую страну по итогам первого летнего месяца.

Вместе с тем сами жители Норвегии в последнее время стали чаще выбирать отдых внутри страны из-за удорожания путешествий за границу на фоне падения курса кроны.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля агентство Bloomberg написало, что в Европе температура воздуха в ближайшие дни может подняться до рекордных +50 °C. По данным издания, виной этому стал тепловой взрыв в Сахаре.

Позднее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Россию не затронет волна экстремального тепла из пустыни Сахара, которая стала причиной рекордной жары в Европе. Синоптик уточнил, что это региональное явление, которое на погоду в России не повлияет.