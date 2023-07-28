Ростов-на-Дону, 28 июля, 2023, 18:42 — ИА Регнум. В Неклиновский районе в селе Самбек металлическим предметом пробило крышу, написал 28 июля в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Пострадавших нет», — написал он.

Голубев добавил, что крышу пробило в доме по улице Восточная, 10 в 17:28.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в центре Таганрога прогремел взрыв. Голубев заявил, что сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей — разрушены стена и кровля. Пострадали 15 человек, девять госпитализировали.

Минобороны назвало случившееся очередным терактом Киева. В ведомстве сообщили о срабатывании над территорией Ростовской области ПВО по двум ракетам. Позже министерство обороны подтвердило перехват ещё одной украинской ракеты в Ростовской области.