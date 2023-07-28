В Госдуме назвали главную причину отказа Киева от переговоров
Депутат Новиков объяснил, почему РФ уважает мирные инициативы Африки, а Запад и Киев — нет
Москва, 28 июля, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в каких-либо мирных инициативах и переговорах, так как для него они означают утрату власти и возможности получать колоссальные деньги. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 июля заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва уважает мирные инициативы африканских стран по разрешению украинского кризиса и внимательно их изучает.
Как полагает Новиков, Украина и страны Запада аналогичного уважения к африканским инициативам не проявят.
«Давайте не будем забывать о ключевых событиях, которые происходили в течение последних многих месяцев, — призвал Новиков. — Среди этих событий указ Зеленского, запрещающий кому бы то ни было, в том числе и ему самому, начинать какие-то переговоры с Россией по урегулированию ситуацию и подписывать какие-то соглашения. Поэтому Зеленскому какие-то соглашения не нужны. Они будут означать, что поток финансовой помощи и возможности коррупционными способами получать колоссальные деньги иссякнет».
По словам парламентария, кроме финансовой составляющей, есть ещё одна — желание президента Украины удержаться на своём посту. Если боевые действия прекратятся, ему придётся управлять, организовывать жизнь на территории Украины. И оправдать провалы ходом конфликта уже не получится.
«И вся его беспомощность и бесполезность окажутся очевидными. Кроме того, боевые действия дают возможность Киеву сворачивать демократический процесс и не проводить президентские выборы», — сказал Новиков.
Однако, как полагает депутат, глава киевского режима может пойти на переговоры, если получит соответствующее разрешение от Запада.
«А такое разрешение может последовать только в том случае, если ситуация в зоне СВО резко изменится, Россия начнёт наступление и регионы Украины один за другим будут переходить под контроль России, а возможности Зеленского сохранить свои позиции будут стремительно уменьшатся. Вот тогда, боясь потерять власть полностью, он может сесть за стол переговоров», — пояснил Новиков.
Что касается западных политиков, то, как подчеркнул депутат, говорить об их искушённости в дипломатических процедурах не приходится. И на них надеяться бессмысленно.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России, выступая на пленарной сессии саммита Россия — Африка, заявил, что позиции РФ и стран этого материка по международным вопросам очень близки, а в ряде случаев полностью совпадают. Путин констатировал, что Россия и Африка не приемлют односторонние санкции и твёрдо отстаивают независимый путь развития для своих народов.
Также Путин сказал, что в Африке остались пережитки колониализма, а бывшие метрополии всё ещё сохранили монополии на континенте в экономической, информационной и гуманитарной сферах. По его словам, необходимо вернуться к политике, которую проводил СССР.
По словам Путина, Россия не может навязать переговоры о равной безопасности отказывающимся от них США и НАТО. Отказывается от этого и Украина.