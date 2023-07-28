Москва, 28 июля, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в каких-либо мирных инициативах и переговорах, так как для него они означают утрату власти и возможности получать колоссальные деньги. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 июля заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

EPA/DUMITRU DORU/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва уважает мирные инициативы африканских стран по разрешению украинского кризиса и внимательно их изучает.

Как полагает Новиков, Украина и страны Запада аналогичного уважения к африканским инициативам не проявят.

«Давайте не будем забывать о ключевых событиях, которые происходили в течение последних многих месяцев, — призвал Новиков. — Среди этих событий указ Зеленского, запрещающий кому бы то ни было, в том числе и ему самому, начинать какие-то переговоры с Россией по урегулированию ситуацию и подписывать какие-то соглашения. Поэтому Зеленскому какие-то соглашения не нужны. Они будут означать, что поток финансовой помощи и возможности коррупционными способами получать колоссальные деньги иссякнет».

По словам парламентария, кроме финансовой составляющей, есть ещё одна — желание президента Украины удержаться на своём посту. Если боевые действия прекратятся, ему придётся управлять, организовывать жизнь на территории Украины. И оправдать провалы ходом конфликта уже не получится.

«И вся его беспомощность и бесполезность окажутся очевидными. Кроме того, боевые действия дают возможность Киеву сворачивать демократический процесс и не проводить президентские выборы», — сказал Новиков.

Однако, как полагает депутат, глава киевского режима может пойти на переговоры, если получит соответствующее разрешение от Запада.

«А такое разрешение может последовать только в том случае, если ситуация в зоне СВО резко изменится, Россия начнёт наступление и регионы Украины один за другим будут переходить под контроль России, а возможности Зеленского сохранить свои позиции будут стремительно уменьшатся. Вот тогда, боясь потерять власть полностью, он может сесть за стол переговоров», — пояснил Новиков.

Что касается западных политиков, то, как подчеркнул депутат, говорить об их искушённости в дипломатических процедурах не приходится. И на них надеяться бессмысленно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России, выступая на пленарной сессии саммита Россия — Африка, заявил, что позиции РФ и стран этого материка по международным вопросам очень близки, а в ряде случаев полностью совпадают. Путин констатировал, что Россия и Африка не приемлют односторонние санкции и твёрдо отстаивают независимый путь развития для своих народов.

Также Путин сказал, что в Африке остались пережитки колониализма, а бывшие метрополии всё ещё сохранили монополии на континенте в экономической, информационной и гуманитарной сферах. По его словам, необходимо вернуться к политике, которую проводил СССР.

По словам Путина, Россия не может навязать переговоры о равной безопасности отказывающимся от них США и НАТО. Отказывается от этого и Украина.