Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путин пока не доложили о произошедшем в Таганроге. Об этом 28 июля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин

«Пока нет. Идёт саммит», — сказал Песков, корреспонденту РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в центре Таганрога прогремел взрыв. ЧП произошло около ресторана «Чехов Сад» в Таганроге.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей — разрушены стена и кровля. Пострадали 15 человек, девять госпитализировали. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Минобороны назвало случившееся очередным терактом Киева. В ведомстве сообщили о срабатывании над территорией Ростовской области ПВО по двум ракетам. Позже министерство обороны подтвердило перехват ещё одной украинской ракеты в Ростовской области.