Прага, 28 июля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Сотрудники погранслужбы Чехии не впустили в страну российскую теннисистку, которая направлялась на турнир в Прагу. Об этом 28 июля сообщил новостной портал Seznam. cz.

Александр Демьянчук/ТАСС

«На данный момент ее больше нет на территории Чехии. Всем остальным участникам турнира с российским или белорусским гражданством мы сразу сообщили о ситуации», — заявила директор турнира Мирослава Малы.

Малы заявила, что организаторы полностью соблюдают установленные правила. Она ожидает, что российские и белорусские спортсмены больше не будут пытаться попасть на турнир. Организаторы не стали раскрывать имя спортсменки, которую не пустили в страну.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан, комментируя инцидент, заявил, что пограничники действовали на основании постановления правительства.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Чехии в июне 2023 года запретило участвовать в международных спортивных турнирах всем российским и белорусским спортсменам. Инициаторами ограничений были спортивные союзы республики и Национальное агентство спорта. Кроме того, чешским спортсменам запретили участвовать в турнирах, которые проходят в России и Белоруссии.

Родившейся и выросший в Чехии главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка по этому поводу заявил, что не будет исполнять запрет. Он подчеркнул, что его не смогут уговорить поступить по-другому.