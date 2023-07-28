Варшава, 28 июля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Североатлантический альянс собирается построить центр для ремонта военной техники украинских войск около польского города Жешув, расположенного на расстоянии 100 км от границы с Украиной. Об этом 28 июля сообщила газета The Globe and Mail.

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«Мы собираемся построить центр техобслуживания в сотрудничестве с США и Великобританией, большого канадского присутствия не планируется», — заявил изданию чиновник из Канады.

Он добавил, что основной задачей создаваемого центра будет танков и другой боевой техники ВСУ.

До этого мэр Жешува Конрад Фийолек заявлял, что альянс построит в городе новую военную базу для своих войск, однако чиновники из Польши и Канады заявили газете, что речь идёт только о центре технического и логистического обслуживания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что западные страны постараются восполнить те потери техники, которые понесли ВСУ в ходе наступления, однако это у них едва ли получится сделать быстро. Эксперт уточнил, что тяжелее и медленнее всего будет восполнять потери среди тяжёлой и инженерной техники.