Москва, 28 июля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. В Москве с резиденции консула Германии сняли флаги и табличку. Это связано с решением проработавшего в столице четыре года посла Геза Андреаса фон Гайра покинуть Россию. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео. ИЗВЕСТИЯ

Дипломата 25 июля заявил, что покинет страну через несколько дней в связи с завершением полномочий.

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Как сообщало ИА Регнум, в российской столице он проработал четыре года ― с сентября 2019-го. Дипломат признался, что это было совершенно необычное время и ему никогда не было скучно работать в Москве. По его словам, эти годы были увлекательными, разочаровывающими, счастливыми и печальными.

В декабре 2022 года в Берлине сообщили, что дипломата заменит Александр граф Ламбсдорф. В июне 2023 года в России дали предварительное согласие принять нового посла.