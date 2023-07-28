Брюссель, 28 июля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Евросоюз добавил в список антироссийских санкций 12 новых фигурантов. 28 июля стало известно, что в перечень вошли семь физических лиц и пять юридических.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, в список внесли Институт русского зарубежья, АНО «Диалог» и информационное агентство «Инфорос», Агентство социального проектирования и ООО «ГК Структура». Вместе с тем перечень пополнился их основателями и руководителями.

«Ввиду серьезности ситуации Совет считает, что в список следует добавить семь лиц и пять организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в «Официальном журнале ЕС».

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля США ввели санкции против бывшего министра финансов России, советника по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексея Кудрина и ещё 17 человек. В частности, под ограничения попали банки «Тинькофф», «Юнистрим», «Солидарность», частные охранные предприятия «Легат», «Газпромнефть охрана» и другие предприятия. Кроме того, США ввели санкции против ОАО «Сахалинское морское пароходство» и 14 связанных с компанией судов.

В тот же день Канада расширила санкции в отношении России. В список внесли продюсера Иосифа Пригожина, певиц Валерию и Юлию Чичерину, певцов Тимати и Филиппа Киркорова, актёров Дмитрия Харатьяна и Ивана Охлобыстина, а также режиссёра Никиту Михалкова. Также ввели ограничения против сотовых операторов «Мегафон», МТС, «Теле2» и «Билайн», платежной системы «Мир» и банка «Тинькофф».

Комментируя это расширение санкций, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Канада всё время пытается бежать впереди всех, демонстрируя, какой она образцовый «санкционерщик».