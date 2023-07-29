Москва, 29 июля, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Спрос у россиян на отдых в Турцию упал на 20% по сравнению с прошлым годом, но это связано не с лесными пожарами, а с высокими ценами на туры. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА), директор сети туристических агентств Алексан Мкртчян.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как рассказал вице-президент АТА, несмотря на то, что в некоторых регионах Турции, в том числе и в популярных туристических местах — Кемере и Антальи, сейчас бушуют лесные пожары, это никак не сказывается на спросе. Тем более, что сейчас тушение пожаров находится под пристальным контролем властей, что должно привести к скорому разрешению ситуации.

«Мы разговаривали с нашими туристами: в посёлке Кириш, а также в Кемере нет ни гари, ни дыма. В Бельдиби чувствуется лёгкая гарь и издалека виден дым. И только в Гёйнюке есть действительно ощутимая проблема, люди видят там и гарь, и дым. А с пожарами спрос не связан, причина снижения в высокой стоимости», — поделился Мкртчян.

По словам эксперта, снижение спроса на отдых в Турцию наблюдается с конца мая — начала июня и связано это напрямую с повышением стоимости на туры.

«Турция резко подняла цены на 20% в евро. К тому же упал рубль на 50%. И в целом цены выросли там на половину по сравнению с прошлым годом. Если раньше недельный тур на двоих с вылетом из Москвы стоил примерно 70 тысяч рублей, то сейчас он поднялся до 150 тысяч рублей. И потому сейчас турагенты фиксируют снижение российского потока на 20%, но это никак не связано с лесными пожарами», — рассказал вице-президент АТА.

При этом, как отметил Мкртчян, сейчас наоборот наблюдается интерес у россиян к отдыху именно в Кемере. И хотя турагенты предупреждают, что сейчас там небезопасная обстановка, туристов привлекает именно этот регион из-за своей природы. Кроме того, клиенты интересуются и такими регионами как Мармарис, Бодрум, Белек, Сиде, Анталия. При этом, по словам эксперта, турки не планируют снижать цены на отдых в своих отелях как минимум до середины сентября.

Также Мкртчян рассказал, что природные пожары, которые не щадят и Грецию, не имеют значения для турпотока из России, поскольку прямого авиасообщения с Россией нет. Так, по словам эксперта, спрос на туры в Грецию по сравнению с 2019 годом стал ниже в 30 раз.

Как сообщало ИА Регнум, пожары в Турции охватили лесные массивы рядом с городами Каш, Кемер и Ташаыл в провинции Анталья, также страдают от огня провинции Кахраманмараш, Дулкадироглу и Маниса. 26 июля турецкие СМИ сообщали, что пламя в Кемере стало быстрее распространяться из-за усилившегося ветра. Огонь уничтожил 180 гектаров леса. Для тушения пожара местные власти задействовали вертолёты и самолёты. Очевидцы сообщили, что огонь вплотную подобрался к некоторым отелям в Кемере — популярном месте среди туристов. При этом персонал отелей соблюдает спокойствие и призывает к тому же своих гостей.

28 июля МЧС сообщило, что в Турции успешно работают экипажи самолётов-амфибий Бе-200ЧС, ликвидируя пожары в труднодоступной местности. Авиация МЧС сбросила на очаги горения почти 1,2 тыс. тонн воды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что антициклон «Харон» принёс в Грецию массовые пожары. Туристы, находящиеся на пожароопасных территориях, эвакуируются, а пожарные тушат пламя и на земле, и с воздуха. Температура воздуха в стране вторую неделю держится на отметке более +40 градусов в тени. В связи с этим на Родосе эвакуировали гостей всех гостиниц в зоне возгораний. Более 2 тысяч отдыхающих вывезли морем.

27 июля агентство Bloomberg рассказало, что сильные лесные пожары, бушующие на территории Греции, Турции и других средиземноморских стран, в ближайшие дни из-за сильного ветра могут распространиться на Испанию. Из-за сильного ветра пламя может дойти до Мадрида, из-за чего во многих районах города и близлежащих регионах уже ввели режим повышенной готовности.