Москва, 28 июля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов не исключил отмены статуса легионеров для игроков из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), его слова привёл канал «Матч ТВ».

Алексей Филиппов/РИА Новости

В рамках форума Россия — Африка прошла сессия «Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России». Митрофанова спросили, рассматривает ли РФС смягчение лимита на легионеров из стран Африки.

Митрофанов заявил, что лимит на игроков определяет Минспорт, а не РФС. Однако существуют исключения, когда Россия заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Он добавил, что такое существует в рамках ЕАЭС. Спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами. Как уточнил Митрофанов, если соглашение подпишут в рамках БРИКС, представителей этих стран не будут считать легионерами в России.

Путин в июне заявил, что футбольные легионеры — это не плохо, но всё хорошо в меру. На встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым Владимир Путин отметил, что легионерами не стоит увлекаться. Губернатор же рассказал президенту, что выдвинул болельщикам условие — все игроки будут орловскими, легионеров не будет.

Саммит БРИКС пройдёт с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи. Присутствовать на саммите очно будет глава МИД Сергей Лавров.