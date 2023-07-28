Казань, 28 июля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина 28 июля сообщила, что в республике 83 человека заразились корью.

Marijan Murat/dpa/picture-alliance/TASS

«На сегодня зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек — иностранные граждане, среди них основная доля заболевших — прибывшие из Таджикистана, 33 человека», — сказала она.

Авдонина уточнила, что общее число контактировавших с заболевшими достигло 20,7 тыс. человек, 2,9 тыс. из которых подлежали вакцинации. Замглавы управления отметила, что имеющиеся риски управляемы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Роспотребнадзор по Москве предписал МГУ имени М. В. Ломоносова провести противоэпидемические мероприятия после выявления кори у одного из студентов. 2 мая стало известно, что из-за подозрения на заболевание корью началось эпидемиологическое расследование. Был выявлен круг людей, которые находились в контакте с заболевшим. Руководители вуза сразу же выпустили приказ о переводе второго учебного корпуса вуза на дистанционное обучение до 17 мая.