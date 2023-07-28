Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Предположительно, под завалами после взрыва, произошедшего в кафе в Таганроге, людей не осталось. Об этом 28 июля сообщили в экстренных службах.

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«Людей под завалами, по предварительным данным, нет», ― заявили в службах.

Как сообщало ИА Регнум, о взрыве сообщили местные жители. Они начали выкладывать в Сеть кадры с места происшествия. На видео виден столб дыма, поднимающийся в небо.

Взрыв произошёл около кафе «Чехов сад» в центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский, 22. Как уточнил Голубев, предположительно, взорвалась ракета.

В результате образовалась воронка. На месте работают спасатели.

В МЧС России сообщили, что троих человек госпитализировали. По последним данным, медицинская помощь потребовалась 15 пострадавшим. Информация об ущербе уточняется.