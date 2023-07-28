Москва, 28 июля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой начнётся в 11:00 29 июля в Театре имени Моссовета. Объявление об этом разместили на сайте театра.

ТАСС/ Станислав Красильников Актриса Нина Дробышева

«Нина Ивановна Дробышева — одна из ярчайших звезд отечественного театра и кино. Почти вся театральная жизнь Нины Ивановны связана с моссоветовской сценой», — говорится в сообщении.

О смерти Дробышевой стало известно 27 июля. Она скончалась на 85-м году жизни и была старейшей актрисой театра.

Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли сообщил ИА Регнум, что актриса последние три года болела, поэтому не могла выступать на сцене.

Нина Дробышева родилась в 1939 году в Ленинграде. В Театре имени Моссовета она работала с 1962 года. В кино актриса прославилась благодаря роли Саши Львовой в фильме «Чистое небо». Она снялась в двух десятках советских и российских фильмов.