Москва, 19 июня, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Колёсный танк AMX-10RC производства Франции захватили российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Фрагмент видеозаписи с осмотром трофейного танка опубликован 19 июня в Telegram-канале Минобороны России.

David Monniaux Колёсный танк AMX-10RC

Один из бойцов на камеру смартфона снял французскую колёсную машину, брошенную украинским экипажем. Возле танка на земле лежит подробная инструкция по эксплуатации.

«О французы, <…> вот ваш танк. Франция — сила, да, говорите?» — комментируют захват танка за кадром российские бойцы.

В Минобороны уточнили, что колёсный танк и ещё более 50 единиц обездвиженной техники противника находятся на окраинах населённого пункта Новодонецкий в ДНР.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее Герой России, командир танковой роты капитан Руслан Курбанов рассказал об уничтожении под Новодонецким 103 украинских морских пехотинцев. Превосходящие силы противника разбил отряд морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе 23 бойцов. В течение пяти часов населённый пункт находился под контролем ВСУ, но российские бойцы выбили противника из Новодонецкого и уничтожили бронетехнику натовского производства. Французский танк АМХ-10 поразили противотанковой управляемой ракетой.