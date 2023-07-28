Киев, 28 июля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече с председателем правительства Украины Денисом Шмыгалем пообещал помощь Киеву на гуманитарные цели в размере $100 млн. Об этом 28 июля сообщил глава украинского кабмина в Telegram-канале.

Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и председатель правительства Украины Денис Шмыгаль

«Катар выделяет Украине 100 миллионов долларов гуманитарной поддержки», — написал он.

Шмыгаль добавил, что эти деньги направят на медицинское обеспечение, образование и другие социальные проекты, в том числе гуманитарное разминирование. Стороны также договорились сотрудничать в торгово-экономической и технической сферах.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля 2023 года Шмыгаль сообщил, что Запад за прошедшие полгода предоставил Украине более $23 млрд на нужды госбюджета. Он отметил, что Киев за этот период потратил на $13 млрд больше, чем поступило средств в бюджет.

Госбюджет Украины на этот год предусматривает дефицит в размере $38 млрд, что стало рекордом для страны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью его покрыть. При этом глава минфина Украины Сергей Марченко призвал быть осторожными с кредитами, так как за них придётся расплачиваться будущим поколениям.