Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Друг покончившего с собой актёра Андрея Бабенко, известного по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал о его последних днях. Режиссёр Максим Бриус в беседе с ИА Регнум 28 июля поделился, что артист был очень одинок и ему едва хватало средств на существование.

kino-teatr.ru Актер Андрей Бабенко

Бриус рассказал, что у актёра не было ни родителей, ни жены, ни детей, а сам он подрабатывал курьером.

«Он был абсолютно одинок. О его смерти узнали на съёмочной площадке. Он был очень ответственный, но на съёмку не пришел. Вся съёмочная группа стала ему звонить, но он трубку не брал — он был уже мёртв», — поделился режиссёр.

Он уточнил, что Бабенко в тот момент снимался в третьем сезоне сериала «Крепкие орешки» и подписал согласие на съёмки в четвёртом сезоне.

О смерти актёра стало известно 26 июля. 47-летнего мужчину обнаружили мёртвым в квартире в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Опрошенные полицией коллеги и друзья сообщили, что он сильно переживал из-за нехватки средств и одиночества и часто занимал деньги.

Андрей Бабенко родился в 1975 году, актёрскую карьеру начал в Мурманском областном драмтеатре, проработал в нём семь лет. Затем в 2004 году переехал в Санкт-Петербург. Бабенко наиболее известен как исполнитель ролей Виталия Мочало в «Улицах разбитых фонарей», Цабикова в «Морских дьяволах» и начальника отделения в «Тайнах следствия». Одной из последних работ стала роль в детективном сериале «Филин». Всего на протяжении карьеры Бабенко исполнил более 100 ролей.