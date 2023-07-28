Три человека пострадали в результате взрыва в Таганроге
Источник: три человека пострадали в результате взрыва в Таганроге
Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В результате взрыва в Таганроге есть пострадавшие. Об этом 28 июля сообщил Telegram-канале «112».
Кадр из видео
Место взрыва в Таганроге
По данным источника, на данный момент известно о трёх получивших ранения в результате происшествия. Им оказывают медицинскую помощь.
Как писало ИА Регнум, о взрыве сообщили местные жители. Они начали выкладывать в сеть кадры с места происшествия. На видео виден столб дыма, поднимающийся в небо.
Известно, что на месте взрыва образовалась воронка. Сейчас её обследуют.
По данным Telegram-канале «112», взрыв произошёл около ресторана «Чехов Сад».