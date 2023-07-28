Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В результате взрыва в Таганроге есть пострадавшие. Об этом 28 июля сообщил Telegram-канале «112».

Кадр из видео Место взрыва в Таганроге

По данным источника, на данный момент известно о трёх получивших ранения в результате происшествия. Им оказывают медицинскую помощь.

Как писало ИА Регнум, о взрыве сообщили местные жители. Они начали выкладывать в сеть кадры с места происшествия. На видео виден столб дыма, поднимающийся в небо.

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Известно, что на месте взрыва образовалась воронка. Сейчас её обследуют.

По данным Telegram-канале «112», взрыв произошёл около ресторана «Чехов Сад».