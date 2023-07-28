Остин, США, 28 июля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Сотрудников завода американской компании Tesla, производящей электромобили, на территории Gigafactory в Остине (штат Техас) эвакуировали из-за стрельбы. Об этом 28 июля сообщило британское издание Mirror.

Stanislav Kogiku

Уточняется, что сотрудникам предприятия стали массово приходить сообщения о стрельбе на его территории с указанием пройти в укрытия и ожидать дальнейших сообщений, после чего они эвакуировались на улицу.

Затем местные полицейские осмотрели здание, однако не обнаружили в нём стрелка. Позднее работникам разрешили вернуться на свои рабочие места, а дорогу по направлению к предприятию открыли для проезда.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля в результате стрельбы на территории больницы в городе Сидар-Хилл в Техасе получили ранения несколько человек. Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе.

До этого при стрельбе в центральном деловом районе Окленда в Новой Зеландии погибли два человека. Ещё шесть человек получили ранения. Полиция открыла огонь по злоумышленнику, и вскоре его обнаружили мёртвым.