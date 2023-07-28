Москва, 28 июля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про мужеподобную русалку, шахматную партию в водолазных костюмах, кладбищенского медведя и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джейсон Момоа

Центральный федеральный округ

В подмосковной Дубне собака застряла в супермаркете. «Но дело тут не в муках выбора колбасы», — уверяет «Агентство «Москва». Беспризорный пес забежал в «Пятерочку» по каким-то своим делам, проскользнул в узкий проем между стеной и кассой, а вылезти уже не смог — застрял. Покупатели и сотрудники магазина пытались достать его самостоятельно, но не вышло, пришлось вызывать Мособлпожспас. Спасатели быстро освободили упитанного пса, после чего тот сразу убежал.

В Липецкой области жителей Ельца атаковали мотыльки. Насекомые залетали в машины и автобусы, мешая движению. Это были поденки — особый вид бабочек, которые живут в воде в течение нескольких лет. Сейчас они спариваются и откладывают яйца, а потом умрут. По данным энтомологов, массовый вылет поденок случается раз в два-четыре года. «Для людей мотыльки безвредны, не считая фобии», — утешает «ВОРОНЕЖ НОВОСТИ RU».

В Нерехте Костромской области демонтируют скульптуру русалки. Местным жителям не понравилось, что у нее слишком мужественные черты лица. «А может, это просто Нерехту решили вписать в современную повесточку. Кто их знает, этих русалок, как у них пол гендер определяется», — размышляет «Родина Снегурочки.

Северо-Западный федеральный округ

В Калининграде с размахом украсили секс-шоп. На фасаде дома на одном из проспектов восстановили довоенные скульптуры 1936 года — бетонным рабочим приделали головы. «Учитывая, что одна из скульптур ныне украшает портал секс-шопа — получилось очень забавно», — радуется «Балтийский форпост».

В Вологодской области двое подростков сняли с забора парка 200-летия Череповца знаки, запрещающие въезд на территорию парка на велосипедах и самокатах. Их быстро нашли по камерам видеонаблюдения и заставили вернуть знаки. «ГородЧе» усматривает в действиях подростков не воровство, а манифест: «Мы же считаем, что подросткам негде кататься, и это был своего рода наглядный протест».

Приволжский федеральный округ

В центре Саранска скоро откроется чайная швейная библиотека, рассказывает «Голос торамы». В кафе с книгами оборудуют швейную мастерскую, где будут проходить мастер-классы по шитью мордовских сувениров. Саранску на заметку: если поставить там пару спортивных тренажеров, то получится еще загадочнее — чайная швейная спортивная библиотека. Или читальный швейный чайный спортзал.

В Башкирии восстанавливают популяцию оленей, их привезли из Алтайского края в Башкирский заповедник. Маралы живут в специальном вольере и размножаются, пишет «Башкирский домовой». Молодых маралят отпускают на волю, пока они не привыкли жить возле людей, чтобы оленята основали свою популяцию в дикой природе.

Южный федеральный округ

В Краснодарском крае администрация Геленджика заказала установку фонтана в виде балерин: согласно дизайн-проекту, струи воды должны были изображать платья-пачки на танцующих девушках. Реализовать замысел не удалось: на готовом фонтане из середины туловищ балерин неравномерно вытекает вода, не вызывая никаких ассоциаций со струящимися платьями. «Когда заказала юбку с «алика»: ожидание vs реальность», — издевается «Кубанская телега».

«Астрахань Ру» рассказывает, что в городе Харабали на новом бульваре установят прибор, который способен отпугивать комаров и мошек. На бульваре будет комфортно гулять. Вот только все эти отпугнутые комары и мошки, вероятно, распределятся по ближайшим домам.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Кисловодске впервые провели шахматный экстрим-турнир, рассказывает «Ставрополь сейчас». Одна пара игроков сыграла на дне Старого озера в водолазных костюмах, другая — на краю скалы, третья — в ущелье Березовской балки на натянутой стропе без страховки. Четвертую партию разыграли на площадке скейт-парка, исполняя трюки. Оказывается, шахматы можно сделать травматичным видом спорта, но зачем?

Жители Дагестана массово пользуются лайфхаком Остапа Бендера, который собирал деньги на ремонт Провала, чтобы тот не очень сильно проваливался. «Что там у дагестанцеV?» пишет, что глава минтуризма Дагестана доложил главе республики о введении неустановленными лицами платы за проход на многие туристические объекты. Теперь ловлей бендеров займутся правоохранительные органы.

Уральский федеральный округ

В Свердловской области в селе Щелкун неизвестные сжигают трупы животных на покрышках в небольшом карьере рядом с жилыми домами. «Цинизм, безразличие, безнаказанность или что это? Может, это забота о людях, о соблюдении их конституционных прав на благоприятную среду, о сохранении экологической безопасности?» — цитирует «Инцидент Екатеринбург» местных жителей.

По центру Кургана прогулялась девушка в свадебном платье с табличкой «Ищу мужа». Прохожие её фотографировали и снимали на камеру, здоровались, глазели, но муж так и не нашёлся. Впрочем, его всерьез и не искали: девушка замужем, утверждает «Курганистан».

Сибирский федеральный округ

К Кемеровской области подкралась ползучая напасть с безобидным именем. Сразу в четырёх округах региона ввели карантин из-за растения повилики. Звучит нестрашно, но повилика — это опасный сорняк, который снижает урожайность сельскохозяйственных культур и содержит ядовитые алкалоиды, вызывающие серьезные отравления у животных. Семена сорняка переносятся примерно всеми путями: животными, машинами, водой, ветром, пугает «Кузнецкое кайло».

В Томске на набережной на месте соединения рек Ушайка и Томь появится новый мурал. Сюжет рисунка будет посвящен легенде о Томе и Ушае, которую кратко излагает «Томский песец». Когда-то на берегу реки стоял город князя Тояна, у которого был сын Ушай. Неподалеку от этого города жил Басандай, мечтавший выдать свою дочь Тому замуж за сибирского хана. Однажды Ушай и Тома познакомились и полюбили друг друга, но отец Томы, узнав об этом, выгнал Ушая со своих земель. От горя девушка бросилась в реку, которую с тех пор называют Томой (Томью).

Дальневосточный федеральный округ

В Приморском крае в поселке Славянка появились четырехметровые белоснежные качели. Их установили на сопке в 150 метрах над уровнем моря, вход бесплатный. Качаться могут одновременно восемь человек. Качели установил житель Москвы, который приобрел эту землю в Приморье. По его словам, белоснежные качели он построил, потому что решил создать «что-то необычное, доброе и для всех», пишет «Страновед».

И еще одна новость из Приморского края. У берегов Владивостока две белухи приставали к серферу с целью поиграть. Мужчина тренировался в Амурском заливе, когда белухи начали догонять яркий сап. Newsvlru пишет, что белухи терлись о сап «спинками, как щенки, прикусывали за ногу спортсмена и даже столкнули в воду». Мужчина совсем не испугался и остался в восторге от встречи с игривыми белухами.

На новое кладбище в Петропавловске-Камчатском регулярно приходит медведь, рассказывает «Мачо с Авачи Z». По мнению авторов канала, хищника привлекает еда, которую люди оставляют на могилах. Как правило, когда медведи видят человека, они уходят. Но ведь тут очень тонкая грань, и только от медведя зависит, что он сочтет едой: принесенные вами конфеты или вас.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 4 августа.