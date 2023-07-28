Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с прибывшими в Санкт-Петербург главами МИД 31 страны Африканского континента и обсудил с ними вопросы сотрудничества. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

В министерстве сообщили, что на встрече уделили особое внимание укреплению российско-африканского партнёрства. Российская сторона заверила, что готова продолжать исполнять обязательства по поставкам в Африку аграрной продукции, удобрений, энергоносителей и других товаров. Также участники встречи обсудили международные вопросы.

«С. В. Лавровым была подчеркнута недопустимость навязывания Западом двойных стандартов в оценке и урегулировании международных кризисов и конфликтов, включая украинский, необходимость совместного противостояния неоколониалистским подходам, отстаивания исторической правды и справедливости», — сообщили в МИД.

На встрече также подняли вопрос о необходимости реформировать ООН, чтобы страны Африки были достойно представлены в организации, в том числе в Совбезе.

Как сообщало ИА Регнум, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее сообщил, что Россия в период с января по июнь 2023 года нарастила поставки пшеницы в страны Африки почти в три раза. За это время на континент поставили около 9 млн тонн пшеницы, что стало абсолютным рекордом.

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Россия — Африка в Санкт-Петербурге сообщил о списании долга африканским странами на сумму $23 млрд. Кроме того, Москва выделит им $90 млн на развитие.