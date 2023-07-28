Сочи, Краснодарский край, 28 июля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после смерти 22-летней жительницы Москвы при взрыве газа в частном доме в посёлке Дагомыс (входит в городской округ города-курорта Сочи). Об этом 28 июля сообщила пресс-служба следственного управления краевого СК.

СУ СКР по Краснодарскому краю

«Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 22-летней жительнице Москвы (ч. 1 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 26 июля в одном из частных домов на улице Солнечногорской в посёлке Дагомыс во время приготовления пищи воспламенилась газовоздушная смесь, в результате чего девушку и её 23-летнего знакомого с ожогами разной степени тяжести доставили в больницу.

«Несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, 27 июля 2023 года девушка скончалась от полученных травм. Мужчине медики продолжают оказывать необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные медицинские и пожарно-техническая экспертиза.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля в Нижнекамске произошёл взрыв газа в жилом пятиэтажном доме. В результате пострадали не менее двух человек. Начавшийся после взрыва пожар удалось оперативно ликвидировать.

До этого в кафе в городе Баксане в Кабардино-Балкарии прогремел взрыв. Пострадали три человека.