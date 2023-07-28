Волгоград, 28 июля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. В модернизацию трамвайной сети Волгограда вложат 12 млрд рублей. При поддержке ВЭБ. РФ в городе обновится трамвайная сеть, что поднимет транспортную инфраструктуру на качественно иной уровень. В рамках проекта по модернизации трамвайной сети для города также приобретут не менее 62 новых трамваев.

Volgadmin.ru Трамвай в Волгограде

Проект предусматривает восстановление и строительство более 34 км трамвайных путей. Также, согласно проекту, планируется реконструировать троллейбусно-трамвайного депо, обновить шесть станций скоростного трамвая, 11 тяговых подстанций и девять тоннелей. «Новые трамваи имеют целый ряд преимуществ, — отметил заместитель главы департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев. — Это увеличение скорости транспорта и, как следствие, уменьшение времени в пути, повышение комфорта для пассажиров, а также снижение шума».

Общая стоимость проекта, который является частью федеральной программы по модернизации городского электротранспорта, достигает 12 млрд рублей. Программа охватывает десять российских городов, в том числе Волгоград. Помимо непосредственно работ, связанных с трамвайными путями, и обновления парка, проект включает в себя внедрение цифровой платформы, которая будет обеспечивать управление парком. Востребованность трамвая в Волгограде подтверждается цифрами пассажиропотока. В 2021 году трамваи города перевезли 23 млн пассажиров, а в 2022 году — более 26 млн.

Как заявил председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, трамвай всегда занимал особое место в транспортной системе Волгограда. В годы Великой Отечественной войны трамвайное движение восстановили к концу 1943 года. «В 80-ю годовщину победы в Сталинградской битве мы начинаем реализацию масштабного проекта, который позволит обеспечить жителей Волгограда комфортной и безопасной транспортной услугой», — подчеркнул Шувалов.

Проектный офис ВЭБ. РФ выступает в качестве координатора программы, а также является её финансовым партнёром. Среди источников финансирования — средства Фонда национального благосостояния, федеральная субсидия по поддержке капитальных затрат концессионера, кредит по льготной ставке и т.п.

Модернизация трамваев позволит волгоградцам по-новому взглянуть не только на этот вид электротранспорта, но и в целом по-другому посмотреть на общественный транспорт Волгограда. В течение нескольких лет он преобразится на глазах у горожан и станет комфортнее, быстрее и визуально привлекательнее.

Трамваи в Волгограде связывают семь районов города, а линия скоростного трамвая растянулась на 17 км вдоль Первой Продольной магистрали. В апреле 2023 года трамвай Царицына — Сталинграда — Волгограда отметил 110-летие. На протяжении всего этого времени востребованность этого вида транспорта оставалась очень высокой: в 60-е годы трамваи перевозили более 100 млн пассажиров ежегодно. А в 1984 году в Волгограде появился новый вид транспорта — скоростной трамвай. Волгоградская линия скоростного трамвая — единственная линия в России, имеющая подземную часть, которая проходит через центр города.