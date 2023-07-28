Москва, 28 июля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Члены Совета Федерации на пленарном заседании 28 июля одобрили закон о трудовом воспитании школьников, который предусматривает возвращение в школы серебряных медалей. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Теперь школьникам, у которых в аттестате будет не более двух итоговых оценок «хорошо» среди остальных «отлично», смогут получить медали «За особые успехи в обучении» II степени.

«Уже с нового учебного года лучшие школьники будут поощрены не только золотыми, но и серебряными медалями», — сказала глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Кроме того, закон также предусматривает переименование школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Также документ разрешает обязательное привлечение школьников к общественно полезному труду, не предусмотренному образовательной программой, но с соблюдением требования трудового законодательства.

Пункт о переименовании ОБЖ вступит в силу с 1 сентября 2024 года, остальные — со дня официального опубликования.

Как сообщало ИА Регнум, в мае министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 2023/2024 учебного года в школы России вернут серебряные медали. Отличившимся школьникам вручали золотые и серебряные медали до 2014 года. В настоящее время российским ученикам выдают единую награду «За особые успехи в учении».

Кравцов также добавил, что серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к Единому государственному экзамену, что, по его словам, станет дополнительным стимулом.

Ранее заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева сообщила, что в расписании российских школ появится новый предмет. Уже с 1 сентября 2024 года вместо урока «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) начнут преподавать предмет «Основы безопасности и защита Родины».

Поправку о переименовании ОБЖ в школах Госдума в третьем чтении поддержала 20 июня.