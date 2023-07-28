Москва, 28 июля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. В Ходе торгов индекс Московской биржи впервые с 22 февраля 2022 года превысил 3 тысячи пунктов. Об этом 28 июля свидетельствуют данные торговой площадки.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,42% и составил 3000,39 пункта. При этом долларовый индекс РТС снизился на 0,22%, составив 1036,74 пункта.

К 14:45 индекс Московской биржи вырос на 0,49% — до 3002,36 пункта, а индекс РТС уменьшился на 0,26% — до 1036,37 пункта.

Параллельно с этим курс доллара на Мосбирже вырос на 0,82% — до 91,46 рубля, курс евро — на 0,56% и составил 100,52 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля индекс Московской биржи впервые с февраля 2022 года превысил отметку 2900 пунктов. В то же время долларовый индекс РТС увеличивался на 0,11% и составил 1006,04 пункта.

В конце мая индекс Мосбиржи впервые с апреля 2022 года превысил отметку 2700 пунктов. В то время долларовый индекс РТС составлял 1066,65 пункта.