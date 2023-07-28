Голубев заявил, что система ПВО в Ростовской области работает надёжно
Ростов-на-Дону, 28 июля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Власти Ростовской области работают над укреплением мер безопасности, регион надёжно защищён системой ПВО, сообщил 28 июля губернатор области Василий Голубев РИА Новости.
«У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывала и ракеты не достигали своей цели, обошлось без жертв и без каких-то разрушений», — отметил он.
Голубев добавил, что в области обеспечили защиту стратегических объектов, в том числе от беспилотников. Администрация по этому вопросу активно работает с Минобороны и другими силовыми структурами, подчеркнул губернатор. Также власти региона прорабатывают возможность привлечения дополнительных сил для обеспечения безопасности.
«Неслучайно действует уровень повышенной готовности на территории Ростовской области, который позволяет обеспечивать безопасность и в случае необходимости привлекать к этому дополнительные силы», — заявил губернатор.
Как сообщало ИА Регнум, 9 июля 2023 года Голубев сообщил, что силы ПВО в Ростовской области сбили украинскую ракету. Её осколки повредили кровлю здания и несколько строений, жертв не было. Кроме того, в мае украинскую ракету сбили в районе Морозовска в Ростовской области.