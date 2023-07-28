Ростов-на-Дону, 28 июля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Власти Ростовской области работают над укреплением мер безопасности, регион надёжно защищён системой ПВО, сообщил 28 июля губернатор области Василий Голубев РИА Новости.

РИА Новости

«У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывала и ракеты не достигали своей цели, обошлось без жертв и без каких-то разрушений», — отметил он.

Голубев добавил, что в области обеспечили защиту стратегических объектов, в том числе от беспилотников. Администрация по этому вопросу активно работает с Минобороны и другими силовыми структурами, подчеркнул губернатор. Также власти региона прорабатывают возможность привлечения дополнительных сил для обеспечения безопасности.

«Неслучайно действует уровень повышенной готовности на территории Ростовской области, который позволяет обеспечивать безопасность и в случае необходимости привлекать к этому дополнительные силы», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля 2023 года Голубев сообщил, что силы ПВО в Ростовской области сбили украинскую ракету. Её осколки повредили кровлю здания и несколько строений, жертв не было. Кроме того, в мае украинскую ракету сбили в районе Морозовска в Ростовской области.