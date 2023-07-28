Хельсинки, 28 июля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. В России в августе заявления на получение виз и вида на жительство в Финляндии принимать не будут. Об этом 28 июля заявили в министерстве иностранных дел Финляндии.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Офис компании VSF в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на получение виз и видов на жительство в Финляндии с 1 августа 2023 года», ― уточнили в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, заявления на визы с 1 по 31 августа не будут принимать в посольстве страны в Москве и любых других офисах VSF в России. В качестве причины такого шага названы ограниченные ресурсы. При этом отмечается, что заявки, поданные до 1 августа, рассмотрят в обычном режиме.

Также Финляндия прекратит обслуживания в генеральном консульстве в Санкт-Петербурге с 1 сентября. С этого момента посольство в Москве станет единственной организацией, ответственной за иммиграционные и визовые вопросы, которые имеют отношение к Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум, в июле мэр финского города Турку Минна Арве решила немедленно запретить генконсульству России использовать коттедж на острове Какскерта. Кроме того, она пообещала, что письмо о расторжении договора дипломатам будет направлено незамедлительно.

19 июля канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила, что Финляндия решила отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Россия ответит зеркально на все демарши финской дипломатии, в том числе и на решение отнять коттедж в Турку, которым пользовались сотрудники генконсульства РФ. По его словам, случившееся, равно как и высылка сотрудников российского посольства, строительство забора между Финляндией и Россией, запрет туристического въезда россиян на территорию по Шенгенской визе, ― звенья одной цепи.

До этого Финляндия с 10 июля ужесточила въезд в страну для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости. Последние должны будут обосновать причину своего присутствия.

Ранее Россия объявила, что с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и высылает девять дипломатов этого государства.

Отношения двух государств стали стремительно портиться после того, как Финляндия отказалась от нейтралитета и взяла курс на вступление в НАТО. В МИД РФ заявили по этому поводу, что после вхождения Финляндии в Североатлантический альянс длина общей границы России со странами этого военного блока выросла более чем в два раза, что означает кардинальное изменение обстановки в Северо-Европейском регионе.