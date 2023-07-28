Якутск, 28 июля, 2023, 18:19 — ИА Регнум. В Якутии начали капитально ремонтировать одну из важнейших региональных автомобильных дорог — «Мухтуя». В переводе с эвенкского это название означает «большая вода». Дорога без преувеличений является важнейшей для самого крупного российского региона — это единственная трасса, которая связывает города Ленск и Мирный — пятый и третий по количеству населения в республике.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) На региональной дороге «Мухтуя» впервые проводится капитальный ремонт

К ухудшению состояния трассы привело отсутствие капитального ремонта, который не проводился там десятилетиями, пояснил 28 июля эфире в передачи «Якутия, вперед» глава республики Айсен Николаев.

Общая протяженность «Мухтуя» составляет порядка 135 км. Состояние трассы стало серьезной проблемой для местных жителей и работников крупнейших компаний. После обильных дождей на проблемных участках движение затрудняется, временами после осадков возникают сложности по доставке стратегических грузов.

Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В первую очередь, работы организовываются на проблемных участках. Из 50 км, обновить которые планировали в 2023–2024 годах, 37 км уже ремонтируются Мирнинским управлением автомобильных дорог АК «Алроса». По оценке главы региона, это единственное дорожное предприятие, которое сможет освоить серьезный объем работ на данной территории.

«Надо понимать, что дорога практически никогда капитально не ремонтировалась, и, к сожалению, как у всякого транспортного объекта, недочеты многих десятилетий выходят наружу», — объяснил глава Якутии. Он также отметил, что большая часть работ по реконструкции — участок в 25 км — вводится в 2023 году. Остальные 13 км по итогам тендера должна была ремонтировать компания «Талакан-Строй», но контракт с ней расторгнут по причине невыполнения обязательств. Властям теперь придется заново определять подрядчика, а сама реконструкция начнётся уже в 2024 году. Пока же с МУАД АК «Алроса» заключен договор по содержанию проблемного участка, что позволит устранить образовавшиеся пучины и поддерживать дорогу в нормативном состоянии.

«Очень надеюсь, что это позволит этот сезон пройти. А в следующем году уже после завершения капитального ремонта, после всех этих работ проезд по трассе уже будет гораздо лучше», — пояснил глава Якутии.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года в нормативное состояние приведено 787,52 км якутских дорог. Ещё свыше 240 км дорог регионального значения будет введено в 2023 году. Помимо этого, почти 30 км дорог будет введено в Якутске. Вышла на финальную стадию реконструкция главной магистрали столицы региона — проспекта Ленина. Полностью открыть трассу для автомобильного движения планируют к 1 сентября, а затем до конца октября завершат работы по благоустройству прилегающих территорий.