Выборг, Ленинградская область, 28 июля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Инженер-геолог погиб на озере в Ленинградской области из-за использования снаряда в бытовых целях, сообщил 28 июля Telegram-канал «112».

СК России по Ленинградской области

Во время похода геолог и его жена оборудовали на берегу озера Большое Зеленодольское полевую баню, решив утеплить её для лучшей теплоотдачи снарядами.

«В итоге один из них сдетонировал», — сообщил канал.

В региональном управлении Следственного комитета РФ отметили, что сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося.

РЕН ТВ Погибший инженер-геолог

Как сообщало ИА Регнум, труп мужчины нашли на берегу озера в Ленинградской области. Тело с повреждениями от взрывной волны лежало рядом с большой воронкой от взрыва.

В СКР начали доследственную проверку. Ведомство отметило, что взорвалась металлическая печь, фрагменты которой оперативная группа обнаружила рядом с местом ЧП. Печь геолог установил в походной бане-палатке.

Также известно, что геолог отправился в поход неделю назад не один, а со своей женой. Женщину не обнаружили, идут её поиски.