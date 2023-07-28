Киев, 28 июля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Украинский военнослужащий расстрелял автомобиль на блокпосту в посёлке Новониколаевка в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об инциденте стало известно в пятницу, 28 июля.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Запорожской области военнослужащий на блокпосту расстрелял автомобиль за то, что тот не остановился на его требование», — сообщило украинское издание «Страна».

Отмечается, что водитель якобы наехал на ногу одного из украинских военных и продолжил движение, чтобы остановить его, другой военный несколько раз выстрелил по автомобилю. Как сообщило издание, за рулём оказался ещё один военный в нетрезвом состоянии. Находившуюся в машине женщину ранило, её доставили в больницу. Открывшего огонь бойца ВСУ задержали и начали в отношении него следствие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. При обстреле погиб мирный житель. Как сообщил врио главы региона Евгений Балицкий, ВСУ трижды обстреляли частный сектор Токмака. Ещё один местный житель получил ранения, его доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи.