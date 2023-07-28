Одесса, Украина, 28 июля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. В результате взрыва, прогремевшего в Доме профсоюзов в Одессе, погиб массажист. Об этом 28 июля сообщили местные паблики.

Соцсети

По данным Telegram-каналов, клиент пришёл к своему массажисту и подарил ему боевую гранату.

«Мужчина случайно дёрнул чеку, и граната взорвалась. Массажист погиб, а его клиент травмирован», ― сообщил Telegram-канал «Страна. ua».

По предварительным данным, он получил травмы лёгкой степени».

Как установила полиция, массажист-реабилитолог арендовал подвальное помещение в Доме профсоюзов.

В Главном управление Национальной полиции в Одесской области заявили, что в настоящий момент на месте происшествия ведут работу следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты взрывотехнической службы областного ГУНП. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в Одессе в Доме профсоюзов прогремел взрыв. Из-за неосторожного обращения сдетонировала граната. Как заявили в областном управлении полиции, в результате погиб человек.

Изначально украинские СМИ сообщили, что при взрыве гранаты погиб ребёнок.