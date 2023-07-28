Москва, 28 июля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Главная причина, по которой Индия не соглашается на активное расширение БРИКС, — это напряжённые отношения с Китаем, считает Сергей Лунев, индолог, профессор кафедры востоковедения МГИМО МИД РФ. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Индия (как, кстати, и Бразилия) выступила против китайского предложения об активном расширении БРИКС.

«Индия боится остаться в меньшинстве, а отношения с Китаем у неё достаточно напряжённые, сказал Лунев. — И главная проблема — восприятие другого в качестве противника/соперника/оппонента. Она готова сотрудничать с Китаем, но это как элемент балансирования. В Нью-Дели полагают, что другие страны, которые могут принять в БРИКС, скорее будут поддерживать Китай, чем Индию. С этим, например, связан отказ Индии от введения валюты БРИКС. Индия хочет, чтобы её руки оставались развязанными».

Как отметил Лунев, в той же ШОС Китай уже связал Индии руки, когда добился принятия Индии и Пакистана одновременно. Россия была готова на принятие только Индии. Но Пакистан — это стратегический партнёр Китая.

Что касается России, то, как пояснил Лунев, для неё большое значение имеет, за счёт кого расширяется БРИКС. По его мнению, не стоит рассчитывать на антизападную позицию Бразилии или ЮАР.

Анатолий Колесников, экономист, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова в свою очередь отметил, что на встрече в Уфе в рамках VII саммита этой организации обозначились вопросы о разной экономической и политической мотивации участников БРИКС.

«Плюс надо принять во внимание дипломатические усилия ЕС и США по торпедированию БРИКС, в котором Запад увидел конкурента своему доминированию. Наша страна по причинам объективного характера пока не может считаться основным спонсором создающейся альтернативной коллективному Западу внешнеэкономической системы. Заинтересованность РФ заключается в возможности использовать в будущем средства банка и валютного пула БРИКС для снижения негативных последствий антироссийских санкций», — сказал Колесников.

Таким образом, системообразующим элементом оказывается Китай, который традиционно индифферентно относится к особенностям внутриполитического устройства своих экономических партнёров и не склонен связывать кредитование их экономик с политическими условиями, как это делают европейцы и американцы, сопровождая выдачу денег массой политических и идеологических условий.

«Китай, не будучи главным идеологом БРИКС, вместе с тем является главным его локомотивом. Сам факт участия КНР в альтернативном Западу глобальном экономическом проекте позволяет Пекину создавать финансовую инфраструктуру для масштабирования юаня в статусе мировой альтернативной доллару и евро валюты, что является мощнейшим инструментом для продвижения собственных внешнеэкономических инструментов», — считает Колесников.

Китай, ставший по факту второй экономикой мира (а по паритету покупательной способности — первой), категорически не устраивает сложившаяся под эгидой МВФ система управления мировой финансовой архитектурой.

В свою очередь, Индию как традиционного апологета политики неприсоединения вполне бы устроил неформальный характер БРИКС, в рамках которого страна, не особо вкладываясь в проект экономически и не вступая в прямую конкуренцию с глобальным Западом, могла бы получать свои профиты.

Плюс Нью-Дели опасается усиления Китая в силу ряда исторически мотивированных и до сих пор нерешённых проблем между двумя странами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Китай видит в БРИКС важнейшую площадку для диалога развивающихся стран, а также канал осуществления стратегической коммуникации для Глобального Юга. Поэтому Пекин готов сотрудничать с Южной Африкой, чтобы продолжать поддерживать друг друга, возобновлять обмены на всех уровнях, укреплять связи в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Кроме того, власти КНР неоднократно выступали за расширение БРИКС, тем более что уже десятки государств хотели бы войти в эту организацию, у которой есть шансы превратиться в ощутимый противовес Евросоюзу и США.

До этого посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что заявки на вступление в группу БРИКС стали поступать от многих стран — соответствующие просьбы идут почти каждую неделю. По его словам, есть принципиальное решение о том, что БРИКС будет расширяться. Соответствующий документ уже готовится.