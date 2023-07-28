Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В рамках саммита Россия — Африка, проходящего 27–28 июля в Санкт-Петербурге, ПАО «ФосАгро» запустило цифровую образовательную платформу для аграриев Pro Agro Lectorium Как отметили в компании, «ФосАгро» является крупнейшим российским поставщиком удобрений в страны Африки с долей в 33% и в перспективе трех лет планирует удвоить эти поставки. Одновременно в компании озаботились подготовкой местных аграрных кадров — без них ведение устойчивого сельского хозяйства невозможно. Цифровая платформа Pro Agro Lectorium даст африканским специалистам доступ к самым передовым исследования и накопленным фундаментальным знаниям.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Удобный образовательный онлайн-сервис включает в себя оцифрованные лекции по различным тематикам: устойчивое сельское хозяйство, основы минерального питания растений, правильное применение минеральных удобрений для достижения продовольственной безопасности, получение продукции растениеводства с высокими потребительскими качествами. Среди лекторов образовательной программы — эксперты компании «ФосАгро», ведущие ученые из РАН, РГАУ МСХА им. Тимирязева и других аграрных вузов, а также топ-менеджеры и эксперты ключевых аграрных предприятий мира.

«Африка сегодня — самый быстрорастущий континент. К 2050 году население Африки удвоится, каждый четвёртый житель Земли будет называть Африку своими домом. Чтобы прокормить стремительно растущее население, странам континента необходимо создавать устойчивое, высокопроизводительное сельское хозяйство уже сейчас. Как крупнейший российский поставщик удобрений в страны Африки — наша доля равна 33% от суммарного объёма российского экспорта — мы отдаём себе отчёт в том, что внедрение инноваций в Африке невозможно без опоры на местные кадры, — заявил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стеркин. — Поэтому в рамках саммита Россия — Африка «ФосАгро» запускает лекционную платформу Pro Agro Lectorium. С запуском платформы фермеры стран Африки прямо с экрана смогут получить доступ к накопленным знаниям экспертов «ФосАгро», российских ученых, топ-менеджеров и экспертов ведущих предприятий АПК. Рассчитываем, что этот сервис станет полезным инструментом в формировании в Африке устойчивой модели современного сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности континента».