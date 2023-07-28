Батуми, Грузия, 28 июля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Пассажиры круизного лайнера Astoria Grande, прибывшего в порт Батуми, в ответ на акции протеста, устроенные грузинской оппозицией, коллективно спели песню «Катюша». Об этом рассказал один из российских туристов.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Лайнер Astoria Grande

В беседе с РИА Новости он сообщил, что на демонстрацию ближе к вечеру 27 июля, когда судно уже отплывало, вышли почти 50 человек и начали что-то скандировать. Однако российские туристы не растерялись и тоже начали кричать с палубы «До новых встреч!», «Спасибо вам за всё!», «Мы вас тоже любим!».

«Это всё происходило во время ужина, так что народ заодно торжественно спел «Катюшу», — добавил пассажир.

По его словам, демонстрация прошла мирно: никаких драк не случилось, а на месте дежурила полиция.

Как сообщало ИА Регнум, утром 27 июля в Батуми из Сочи прибыл лайнер Astoria Grande, большая часть пассажиров отправилась на экскурсии по городу. Как заявили в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, владеющей этим судном, круиз проходит согласно графику. На борту лайнера находится 850 туристов из России и Турции.

Однако грузинская оппозиция сочла прибытие лайнера обходом международных санкций и устроила в Батуми акцию протеста. Оппозиционеры обвинили российских туристов, спустившихся с корабля на берег, в нарушении грузинского закона «Об оккупации», принятого Тбилиси после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

В ответ на претензии протестующих власти Грузии сообщили, что лайнер ходит под флагом Палау и на него ограничения не распространяются.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие российского лайнера в порт Батуми очередной провокацией Москвы и похвалила протестующих.

Вечером 27 июля лайнер покинул Батуми.