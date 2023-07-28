Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил надежду, что на встрече российского лидера Владимира Путина с авторами африканской мирной инициативы по Украине удастся обсудить выполнение конкретных предложений плана. Такое заявление он сделал 28 июля на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса

«Твердо убеждены, что переговоры и диалог, а также приверженность Уставу ООН необходимы для мирного и справедливого решения конфликтов», — сказал он.

Рамафоса отметил, что надеется, что конструктивное взаимодействие и переговоры поспособствуют завершению украинского конфликта.

Президент ЮАР напомнил, что во время визита делегации лидеров стран Африки в июне стороны смогли обсудить ряд вопросов, которые, по их мнению, могут способствовать разрешению конфликта на Украине.

«Надеемся на дальнейшее взаимодействие с вами. А именно, сегодня вечером надеемся рассмотреть, как можно выполнить ряд предложений», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что принимающие участие в форуме Россия ― Африка лидеры африканских стран не представили никаких новых предложений по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что вечером 28 июля глава государства в ходе встречи с представителями стран Африки продолжит диалог по украинской проблематике.

Позднее представитель Кремля отметил, что Киев, даже находясь в непростой ситуации, не настроен на диалог по урегулированию конфликта на Украине.

Рамафоса, посетивший в составе африканской делегации Киев, 16 июня раскрыл детали нового мирного плана по Украине. Документ состоит из десяти пунктов и подразумевает обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными, а также достижение мира дипломатическим путём, деэскалацию конфликта, обеспечение движения зерна и удобрений, более тесное взаимодействие со странами Африки, гарантии безопасности для всех стран и обеспечение суверенитета государств и народов в соответствии с Уставом ООН.

На следующий день Рамафоса представил этот план и Владимиру Путину. На встрече в Санкт-Петербурге президент ЮАР заявил, что африканские лидеры уверены, что могут внести положительный вклад в урегулирование украинского кризиса. Политик подчеркнул, что эти предложения не должны конкурировать с предложениями других игроков.